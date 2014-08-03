  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Северной столице 12 августа местами пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 8:08
72
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Северной столице 12 августа местами пройдут кратковременные дожди

0 0

Возможна гроза.

Северная столица во вторник продолжит ощущать влияние периферии далёкого, но обширного циклона, кружащего над Поволжьем. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 12 августа в Петербурге +20…+22 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В среду ожидаются кратковременные дожди, ночью +12…+14 градусов, днём +20…+22 градуса.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: август, гроза, дождь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии