В Северной столице 12 августа местами пройдут кратковременные дожди

Возможна гроза.

Северная столица во вторник продолжит ощущать влияние периферии далёкого, но обширного циклона, кружащего над Поволжьем. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 12 августа в Петербурге +20…+22 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В среду ожидаются кратковременные дожди, ночью +12…+14 градусов, днём +20…+22 градуса.

Фото: Piter.tv