В Петербурге 11 сентября будет ещё один по-летнему тёплый день 

В четверг своё влияние на метеорологические условия в Северной столице сохранит западная периферия обширного антициклона. Его стараниями в регионе задержится преимущественно солнечная и сухая погода, а дневная температура на 6-7 градусов превысит климатическую норму. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 11 сентября в Петербурге +23…+25 градусов, по Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу ожидается без осадков, ночью +12…+14 градусов, днём +22…+24 градуса.

Фото: Piter.TV