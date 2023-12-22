В Петербурге 11 апреля продолжится похолодание

Температура воздуха 11 апреля в Петербурге +10…+12 градусов.

Холодный атмосферный фронт, резко понизивший вчера вечером температуру в Северной столице, сегодня двинется дальше на юго-восток, продолжая затягивать за собой новые порции холодного воздуха и очаги кратковременных дождей. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 11 апреля в Петербурге +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер западный 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В пятницу временами пройдут дожди и +6…+8 градусов.

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Фото: Piter.tv