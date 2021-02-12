Петербург 10 июня находится в тылу циклона

Днём +17…+19 градусов.

Синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом во вторник будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, уходящего в районы Белого моря. Вероятность дождей в городе невелика, а вот на территории Ленобласти они еще пройдут, при этом солнечные лучи, пробиваясь сквозь разрывы в облаках, сумеют лучше, чем накануне, прогреть воздушные массы. По данным синоптиков "Фобос" 9 июня максимальная температура воздуха в Северной столице составила всего +15,0 градусов, что на 5 градусов ниже положенного по климату.

Температура воздуха 10 июня в Петербурге +17…+19 градусов, в Ленинградской области +15…+20 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В среду ожидается без существенных осадков, ночью +10…+12 градусов, днём +18…+20 градусов.

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Фото: Piter.tv