На неделе будет оттепель, к выходным снова морозная погода.

В Петербурге на этой неделе сохранится неустойчивая погода с заметными колебаниями температуры воздуха. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Ночью 27 февраля температура воздуха опустилась до -10..-12 градусов, но уже предстоящей ночью возможен переход температуры воздуха через 0 градусов. Днём 28 февраля ожидается оттепель до +1…+2 градусов.

Небольшие осадки в виде снега будут как добавка к завтрашней неустойчивой погоде. Александр Колесов, синоптик

В среду, 1 марта, в Санкт-Петербурге снова подморозит, а 2 и 3 марта опять ожидается небольшая оттепель. К выходным дням зима снова вернётся в наш регион.

Фото: Piter.tv