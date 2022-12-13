В Петербурге на этой неделе сохранится неустойчивая погода с заметными колебаниями температуры воздуха. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
Ночью 27 февраля температура воздуха опустилась до -10..-12 градусов, но уже предстоящей ночью возможен переход температуры воздуха через 0 градусов. Днём 28 февраля ожидается оттепель до +1…+2 градусов.
Небольшие осадки в виде снега будут как добавка к завтрашней неустойчивой погоде.
Александр Колесов, синоптик
В среду, 1 марта, в Санкт-Петербурге снова подморозит, а 2 и 3 марта опять ожидается небольшая оттепель. К выходным дням зима снова вернётся в наш регион.
Фото: Piter.tv
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