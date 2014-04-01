Начальник отдела Гидрометцентра рассказала о погоде в апреле в Петербурге

Скорее всего, апрель выполнит норму по осадкам на 100% и даже больше.

Начальник отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева рассказала, какая погода ожидается в предстоящем апреле в городе.

По прогнозам синоптиков, среднемесячная температура воздуха должна составить 5,2 градуса, передают ее слова "78.ru". Это на 0,5-1,5 градуса меньше климатической нормы. Теплее будет в третьей декаде.

Мироничева рассказала, что самая низкая температура в апреле была зафиксирована 4 апреля 1881 года. Тогда столбики термометров опустились до -21,8 градусов. Теплее всего было 24 апреля 2000 года. Тогда прогрелось до +25,3 градусов.

Ненастные дождливые периоды и периоды сухой, малооблачной погоды неоднократно в течение месяца будут сменять друг друга. Температурный фон большую часть месяца прогнозируется близким к климатической норме и немного ниже неё. Наталья Мироничева.

Месячная сумма осадков составит 110-150% от климатической нормы

Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 0,5-1,5 градуса ниже среднемноголетних значений. Месячная сумма осадков составит 110-150% от климатической нормы. В первой декаде температура воздуха ожидается в пределах +1...+6. Лишь иногда будет до +8...+13.

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Фото: Piter.tv