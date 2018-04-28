В Ленобласти 8 августа могут пройти кратковременные дожди

Днем +19...+24 градуса.

В Ленинградской области перед выходными будет облачная с прояснениями погода, сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 8 августа местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Утром и днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, у водоемов местами до +16, днем +19...+24 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее поделился прогнозом погоды на ближайшее время.

