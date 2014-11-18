Во вторник в Ленобласти пройдут дожди и мокрый снег

Во вторник, 7 апреля, в Ленинградской области ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а в отдельных местах возможен мокрый снег и снежная крупа. Ночью в некоторых районах может наблюдаться слабый туман. Об этом информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в ночные часы составит от -3 до +2 градусов, а днем поднимется до +3…+8 градусов.

Ветер будет переменных направлений, его скорость составит 2–13 м/с. На дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление будет постепенно повышаться.

