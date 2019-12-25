В Ленобласти 31 августа пройдут кратковременные дожди

Днём +23...+28 градусов.

В Ленинградской области в последний день августа будет дождливая, но тёплая погода. Об этом этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 31 августа ожидается переменная облачность, днем – облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, днем в большинстве районов, начиная с запада, пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер ночью юго-восточный, южный 5-10 м/с, днем юго-западный, западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, местами до +10., днём +23...+28 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

МЧС: в последний день августа в Петербурге испортится погода.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney); МЧС