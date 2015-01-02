В Ленобласти в понедельник сезон дождей никуда не уйдет

Синоптики обещают кратковременные осадки и жаркую погоду.

В понедельник, 28 июня, в Ленинградской области ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 27 июня.

Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов. Но днем столбики термометров покажут +22...+27 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-10 м/с. Во время грозы возможны порывы. Атмосферное давление будет понижаться.

Новая неделя в Петербурге начнется с кратковременных дождей и гроз. Ветер - северный, северо-западный. Его скорость составит ночью 3-8 м/с, днем — 5-10 м/с. Температура воздуха в темное время суток будет около +16…+18 градусов. Днем ожидается потепление до 24-26 градусов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургский наземный транспорт полностью будет оснащен кондиционерами в 2028 году.

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