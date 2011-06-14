В Ленобласти 27 августа ожидаются дожди и град

Днём до +18 градусов.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 27 августа местами пройдут кратковременные дожди, возможен туман. Утром и днём в большинстве районов также пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ливни, град. Ветер северо-западный, западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, у водоёмов до +12 градусов, днем +13...+18 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: unsplash (Wolfgang Hasselmann)