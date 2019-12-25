  1. Главная
В Ленобласти прогнозируется небольшой снег и до +4 градусов 25 декабря
Сегодня, 15:33
Направление ветра преимущественно западное и северо-западное, умеренной интенсивности, с вероятностью усиления до сильных порывов утром и днем.

В Ленобласти 25 декабря погода обещает быть облачной. В ночное время возможны кратковременные осадки в виде мелкого снега, локализованные отдельными территориями. 

Днем ожидается выпадение небольших осадков в виде снега, иногда умеренно выраженных, а в ряде районов возможен смешанный тип осадков — мокрый снег, местами сопровождающийся дождём. Есть риск образования ледяной корки (налепа мокрого снега) в отдельных местах.

Направление ветра преимущественно западное и северо-западное, умеренной интенсивности, с вероятностью усиления до сильных порывов утром и днем. Ночные температуры будут варьироваться в диапазоне от нуля до минус пяти градусов Цельсия, дневные — от лёгкого мороза до четырёх градусов тепла. На автодорогах сохраняется опасность гололедицы.

Ранее мы сообщили о том, что в  середине недели в Петербурге прогнозируется небольшой снег и слабый мороз.

Фото: Pxhere

