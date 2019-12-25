В воскресенье жители Ленобласти увидят мокрый снег и дождь

Небо затянет облаками. Температура воздуха поднимется до 8 градусов.

В воскресный день, 25 апреля, синоптики прогнозируют в Ленобласти пасмурную погоду. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем почти во всех районах региона при выходе на улицу жителям придется брать с собой зонты и дождевики: ожидается умеренный дождь и даже мокрый снег. Ночью подует северо-западный ветер 3-8 м/с, а днем порывы будут достигать 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов. Однако днем потеплеет до +3...+8 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление немного понизится.

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