Циклон "Зохан" принес в Петербург дожди и снежную крупу 23 апреля

Температура воздуха окажется на уровне +8…+10 градусов.

В пятницу, 23 апреля, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять тыловая, холодная часть циклона, названного немецкими синоптиками "Зохан". Регион ждет облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами со снежной крупой. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Столбики термометров сегодня в городе покажут +8…+10 градусов, в Ленобласти +6…+11. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее жители дома на Бутлерова выступили против строительства дельфинария на их улице.

Фото: Facebook / Михаил Леус