В среду в Ленобласти ожидается небольшой снег

Жителей региона предупредили об осадках и гололедице на дорогах.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду, 23 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода.

Так, ночью пройдет умеренный снег, а днем – небольшой снег. Северо-западный ветер ночью поднимется до 11 м/с, а днем – до 8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, местами – до -13 градусов, днем – до -6. На дорогах ожидается гололедица.

На следующий день на территории большинства районов региона ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Фото: Piter.tv