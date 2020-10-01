В понедельник в Ленобласти будет тепло и малооблачно

А ночью температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

В понедельник, 19 апреля, погода в Ленобласти обещает быть теплой и сухой. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 18 апреля.

На небе жители региона увидят солнце и облака. Дождя не будет. Температура воздуха днем составит +10...+15 градусов, а ночью ожидается похолодание - термометр покажет низкую температуру -2...+3 градуса. Подует северо-восточный, восточный ветер. Ночью порывы будут достигать 3-8 м/с, днем - 5-10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с 15 апреля со скульптур в Царском Селе начнут снимать "зимнюю одежду".

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