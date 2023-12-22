Ночью 17 января местами температура опустится до -23 градусов

На дорогах гололедица.

В середине недели в Ленинградской области ожидается морозная погода и переменная облачность. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 17 января в регионе будет облачно с прояснениями, днём ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный, западный 6-11 м/с, днем юго-западный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -12...-17 градусов, местами -20...-23 градусов, днём -9...-14, местами до -17 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: unsplash; МЧС