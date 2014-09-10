В субботу в Ленобласти будет пасмурно, местами возможен туман

Специалисты также предупреждают о вероятности образования гололедицы на дорогах.

В предстоящую субботу, 6 декабря, погода в Ленинградской области снова оставит желать лучшего. Синоптики обещают облачное небо и малоприятные осадки: в основном по региону ожидаются небольшие дожди, морось и мокрый снег. Об этом информирует пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Нередко возможны туманные участки, а температурный фон обещает колебаться в диапазоне от -1 до +4 градусов. Преобладающим направлением ветра станет юг и юго-восток, скорость воздушных масс составит от 2 до 7 метров в секунду.

Специалисты также предупреждают о вероятности образования гололедицы на дорогах, а атмосферное давление будет постепенно понижаться как в ночное, так и дневное время.

Фото: unsplash (benjamin lehman); ФГБУ "Северо-Западное УГМС"