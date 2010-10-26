  1. Главная
Перед выходными в Петербурге небольшие осадки сменятся очагами туманов
Сегодня, 8:08
Днем столбики термометров покажут температуру от +2 до +4 градусов.

В течение пятницы, 5 декабря, Северная столица столкнется с остаточным влиянием уходящего атмосферного фронта, которое проявится в виде небольших осадков утром. К вечеру температура начнет снижаться, способствуя образованию влажной воздушной массы и появлению очагов туманов.  Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днем столбики термометров покажут температуру от +2 до +4 градусов, в Ленинградской области ожидается диапазон от -1 до +4 градусов. 

Юго-западный ветер сохранит умеренную скорость — около 2-7 м/с. Давление останется практически неизменным, оставаясь немного выше нормы — примерно 767 мм рт. ст.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

