В Ленобласти пройдут дожди и мокрый снег 4 декабря

В четверг, 4 декабря, в Ленобласти ожидается переменная облачность. В ночное время возможны локальные осадки, днём преимущественно дождливая погода сменяется выпадением небольшого количества мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Направление ветра переменчиво: ночью юго-западный и южный, днём южный и юго-восточный, умеренной силы.

Температурные колебания в течение суток составят от -2 до +3 градусов. Существует вероятность появления ледяной корки на дорожных покрытиях, поэтому автомобилистам рекомендуется проявлять повышенную внимательность.

Фото: Pxhere