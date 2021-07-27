В Новый год в Ленобласти прогнозируются снег и метель

Скорость ветра возрастёт до 8–13 м/с, временами возможны порывы до 15 м/с.

Прогноз Северо-Западного УГМС предвещает ленинградцам снегопады и усиление ветра в последний день уходящего года. Уже ночью ожидаются снегопады разной интенсивности, местами сильные, сопровождаемые метелями в отдельных регионах. Осадки продолжатся днем.

Скорость ветра возрастёт до 8–13 м/с, временами возможны порывы до 15 м/с. Воздушные массы принесут холод: столбик термометра опустится до диапазона от −5 до −10 °C, в отдаленных зонах возможно похолодание до −13 °C.

Специалисты метеорологической службы обращают внимание водителей на усложнившуюся дорожную обстановку, вызванную неблагоприятными погодными условиями, и настоятельно рекомендуют проявить повышенную внимательность и аккуратность на дороге.

Ранее мы сообщили о том, что перед праздничными каникулами Петербург находится на периферии циклона.

Фото: Pxhere