Перед праздничными каникулами Петербург находится на периферии циклона

Петербург сегодня, 30 декабря, окажется под влиянием северного края циклона, переместившегося в центральную часть европейской территории России. Это приведет к сохранению облачности, выпадению снега и небольшому понижению температуры. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура опустится до -2–4 градусов, в Ленобласти ожидается диапазон от -1 до -6 градусов.

Северо-восточный ветер усилится до 5–10 м/с. Атмосферное давление повысится, достигнув отметки около 748 мм рт. ст., оставаясь при этом ниже среднестатистической нормы.

Фото: Piter.TV