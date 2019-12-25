В ночь на 30 сентября температура в Ленобласти упадет до -6 градусов

Днём воздух прогреется до диапазона от +8 до +13 градусов.

В среду, 30 сентября, в Ленинградской области ожидается переменчивая облачность и сухой день без осадков. Скорость ветра будет слабой и колебаться в пределах от 2 до 5 м/с.

Ночные температуры составят преимущественно от -6 до -1 градуса, местами возможны колебания от нуля до +3 градусов.

Днём воздух прогреется до диапазона от +8 до +13 градусов. Значимых колебаний атмосферного давления не предвидится.

Фото: Unsplash (Rasa Kasparaviciene); ФГБУ "Северо-Западное УГМС"