Морозы и снегопад ожидаются в Ленобласти 28 января

В среду, 28 января, в Ленинградской области ожидаются облачные погодные условия с кратковременными снегопадами и появление туманов в отдельных районах. Возможны случаи появления гололедица на дорогах. Давление атмосферы медленно повысится.

В ночное время суток ожидается переменчивый ветер со скоростью до 2-5 м/с. Температура воздуха будет колебаться от −17°C до −12°C, местами возможно дальнейшее понижение температуры до −22°C.

Днём установится северо-восточный ветер, достигающий скорости 3-8 м/с. Прогнозируется диапазон температур от −14°C до −9°C.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург находится на периферии скандинавского антициклона 27 января.

Фото: Pxhere