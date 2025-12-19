Петербург находится на периферии скандинавского антициклона 27 января

Столбик термометра опустится до отметки -9…-11 градусов.

Северную столицу сегодня накроет гребень скандинавского антициклона, центр которого находится южнее Финляндии. Под его воздействием город увидит переменную облачность без осадков, а воздух прогреется лишь до отрицательных температур, немного уступающих климатической норме. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбик термометра опустится до отметки -9…-11 градусов, в Ленобласти похолодание будет чувствоваться сильнее: там воздух остынет до -9…-14 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 1-6 м/с. Показатели атмосферного давления останутся стабильными, примерно равными 761 мм рт. ст., что соответствует средним значениям.

Фото: Piter.TV