В пятницу синоптики пообещали сухую ночь и теплый день в Ленобласти

Завтра, 28 августа, жителей Ленинградской области ждет благоприятная погода. Как сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС", регион останется в зоне высокого давления (около 770 мм рт. ст.), поэтому серьезных погодных качелей не предвидится.
Ночь обещает быть сухой с температурой от +5 до +10 градусов. Утренняя прохлада сменится дневным теплом до +22 градусов.
Во второй половине дня есть вероятность кратковременных дождей, однако они будут носить исключительно локальный характер. Ветер не доставит неудобств, оставаясь слабым.
Ранее мы сообщили о том, что антициклон не защитит Петербург от кратковременных дождей в четверг.
Фото: Piter.TV
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