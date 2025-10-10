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Антициклон не защитит Петербург от кратковременных дождей в четверг
Сегодня, 8:12
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Антициклон не защитит Петербург от кратковременных дождей в четверг

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Температурный фон будет умеренно теплым: воздух в городе прогреется до +19…+21 градусов.

В четверг, 27 августа, погоду в Санкт-Петербурге продолжит формировать обширный антициклон. Несмотря на высокое атмосферное давление, которое составит около 770 мм рт. ст. (что превышает климатическую норму), днем небо затянут очаги облаков. В отдельных районах они принесут с собой короткие локальные осадки. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон будет умеренно теплым: воздух в городе прогреется до +19…+21 градусов, по Ленинградской области – от +17 до +22 градусов.

Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 2–7 м/с. Резких скачков давления в течение дня не прогнозируется.

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Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Погода, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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