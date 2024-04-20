Мороз до -13 градусов ожидается в Ленобласти 26 ноября

Ранним утром и поздним вечером возможен туман и лёгкая изморозь.

В Ленинградской области в ближайшую среду, 26 ноября, ожидается переменная облачность с кратковременными просветами неба и незначительным снежком в отдельных районах, предупредили местные метеорологи.

Ранним утром и поздним вечером возможен туман и лёгкая изморозь. Температура воздуха в ночное время опустится до отметок от-3 до -8 градусов, а в отдалённых уголках региона похолодает до -13 градусов. Днем столбик термометра покажет диапазон от 0 до -5 градусов.

Ветер будет слабым, его порывы достигнут от 1 до 5 м/с. На дорогах сохраняется риск образования гололедицы. Атмосферное давление постепенно повысится.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"