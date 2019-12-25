Дожди и до +20 градусов прогнозируется в Ленобласти в среду

Кроме того, синоптики отмечают, что атмосферное давление будет понижаться.

В среду, 24 июня, в Ленинградской области прогнозируется облачная с прояснениями погода. По информации ФБГУ "Северо-Западное УГМС", ночью существенных осадков не ожидается, однако утром и днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

Температура воздуха в ночные часы составит +7...+12 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +15...+20 градусов.

Ветер будет преимущественно западных направлений, его скорость составит 3–11 метров в секунду. Кроме того, синоптики отмечают, что атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге ожидается сухая и прохладная погода.

Фото: Unsplash (Anik Deb Nath)