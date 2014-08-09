В середине недели в Ленобласть придут дожди

В среду, 22 апреля, в Ленинградской области прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно ясно, однако днём небо затянет облаками, которые лишь местами будут рассеиваться, сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Во второй половине дня синоптики предупреждают о небольших, а местами и умеренных осадках, которые пройдут в большинстве районов региона. Преимущественно ожидается дождь.

Температурный фон останется комфортным: в ночные часы столбики термометров покажут от −1 до +4 градусов, при этом на востоке области возможны заморозки до −4 градусов. Днём воздух прогреется до +10…+15 градусов.

Ветер будет дуть преимущественно западных направлений со скоростью 7–12 м/с, однако к вечеру его порывы могут усиливаться до 15–18 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно понижаться.

