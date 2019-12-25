В Ленобласти 1 июля будет тепло и сухо

Днем столбики термометров поднимутся до комфортных +22…+27 градусов.

В первый день июля погода в Ленинградской области порадует жителей теплом и отсутствием осадков. По прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 1 июля ожидается переменная облачность, а днем столбики термометров поднимутся до комфортных +22…+27 градусов.

Ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов. Атмосферное давление в этот период будет меняться: ночью – расти, а днем – понижаться. Ветер северных направлений сохранится, его скорость будет варьироваться от слабого до умеренного.

Стоит отметить, что в начале ночи на востоке региона местами возможен кратковременный дождь, однако он не окажет существенного влияния на общую сухую погоду в течение дня.

Ранее мы сообщили о том, что в последний день июня в Петербурге потеплеет до +26 градусов.

Фото: Piter.TV