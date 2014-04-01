1 апреля в Ленобласти будет сухо и тепло

В ночь на 1 апреля в Ленинградской области будет преобладать облачная погода с прояснениями, в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Днем небо станет более ясным, и существенных осадков не ожидается, сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер в ночные часы будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 2–7 м/с. Днем он сменит направление на западное и северо-западное, а порывы усилятся до 4–9 м/с.

Температурный фон останется умеренным: ночью столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов, а днем воздух прогреется до +9…+14 градусов. В низинах и у водоемов будет прохладнее — около +5 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно расти.

