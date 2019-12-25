В четверг в Ленобласти похолодает

Столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов.

В четверг, 16 июля, Ленинградская область окажется во власти прохладного атмосферного фронта. Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью на востоке 47-го региона местами пройдут кратковременные дожди. Ветер сменит направление на северное и северо-восточное, его скорость составит 5–10 м/с. Воздух остынет до +11…+16 градусов, однако на востоке области температура может опуститься до +8.

Днем существенных осадков не прогнозируется. Столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов. Атмосферное давление начнет расти.

Этот день станет самым прохладным на текущей рабочей неделе, после чего температурный фон вернется к климатической норме – до +24…+26 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что среда в Петербурге обойдётся без осадков.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"