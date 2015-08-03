Среда в Петербурге обойдётся без осадков

Столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов, а на территории 47-ого региона воздух прогреется до +22…+27 градусов.

В среду, 15 июля, Петербург останется под влиянием восточной периферии антициклона. В городе будет переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Небольшие дожди возможны лишь местами в восточной части Ленинградской области. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов, а на территории региона воздух прогреется до +22…+27 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление практически не изменится и составит 762 мм ртутного столба, что немного превышает климатическую норму.

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Фото: Piter.TV