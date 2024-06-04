В четверг в Ленобласти потеплеет до +20 градусов

В Ленинградской области в понедельник, 16 апреля, установится облачная погода, которая в дневные часы будет перемежаться с прояснениями. По прогнозу ФБГУ "Северо-Западное УГМС", в некоторых районах региона возможны кратковременные небольшие дожди.

Ветер будет дуть с восточной стороны, его скорость составит 2–7 м/с. Температурный фон обещает быть контрастным: ночью ожидается от +3 до +8 градусов, при этом в отдельных местах столбики термометров могут опуститься до слабого минуса (−1 градус). Однако днем произойдет заметное потепление, и воздух прогреется до комфортных +15…+20 градусов.

Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется в полосе атмосферного фронта 15 апреля.

