В четверг в Ленобласти пройдет снегопад

В четверг, 15 января, Ленинградская область встретит жителей и гостей облачной погодой с временными солнечными окнами. Периодически возможны небольшие снегопады, а на дорогах сохраняется вероятность гололедицы. Об этом информирует пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер ожидается преимущественно юго-восточного и южного направлений, сила порывов составит от 3 до 8 м/с.

Ночные температуры ожидаются от минус 13 до минус 8 градусов Цельсия. При ясном небе столбик термометра опустится до минус 19-16 градусов. В дневное время воздух прогреется до диапазона от -12 до -7 градусов.

Атмосферное давление в ночное время суток останется практически неизменным, а днем незначительно поднимется вверх.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"