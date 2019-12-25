  1. Главная
В четверг в Ленобласти ожидаются небольшие дожди
Сегодня, 15:38
Ночные температуры опустятся до -1...+4 градусов, днем воздух прогреется до +5...+10 градусов.

В Ленинградской области 12 марта будет преобладать облачная погода. Об этом информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночной период местами пройдут небольшие дожди, а днем в большинстве районов выпадут незначительные, иногда умеренные осадки. 

Ветер ожидается юго-западного и южного направления, умеренной интенсивности. Ночные температуры опустятся до -1...+4 градусов, днем воздух прогреется до +5...+10 градусов. В отдельных районах возможно повышение температуры до +13 градусов.

Фото: Piter.TV

