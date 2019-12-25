Антициклон продолжит прогрев в Петербурге 11 марта

Солнечная активность продолжит активно нагревать воздух, приближая температуру к историческим максимумам.

Северная столица сегодня окажется под воздействием северного края антициклона. Благодаря этому, региону предстоят переменно-облачные условия и сухая погода без намека на осадки. Солнечная активность продолжит активно нагревать воздух, приближая температуру к историческим максимумам. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до +8…+10 градусов, а в Ленинградской области показатели составят +5…+10 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление незначительно снизится и достигнет отметки около 758 мм рт. ст., что чуть меньше обычного уровня.

Фото: Piter.TV