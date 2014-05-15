Мороз до -19 градусов придет в Ленобласть 12 февраля

Также ожидается небольшой снегопад с эпизодическими усилениями осадков.

В четверг, 12 февраля, жителям Ленинградской области обещают переменно-облачную погоду. Также ожидается небольшой снегопад с эпизодическими усилениями осадков.

Изменений в показаниях атмосферного давления практически не предвидится. Стоит учитывать возможное образование ледяной корки на дорогах.

Минимальная температура воздуха ночью опустится до значений от -19 до -10 градусов мороза. Дневной максимум будет колебаться в диапазоне от -12 до -7 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что атмосферное давление в Петербурге окажется существенно ниже нормы 11 февраля.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"