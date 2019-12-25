В среду в Ленобласти пройдут небольшие дожди

Атмосферное давление начнет постепенно снижаться.

В ночь на 10 декабря в Ленобласти ожидается выпадение небольших осадков, представленных дождем и влажным снегом, интенсивность которых будет различной в разных районах. Днем вероятность осадков сохраняется, но преимущественно в виде слабого дождя. Южный и юго-западный ветер будет достигать средней силы, от 5 до 10 м/с.Об этом информирует пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температурный режим ночью будет находиться в пределах от -1 до +4 градусов. Днём столбик термометра покажет температуру от 0 до +5 градусов.

На дорожном покрытии возможны участки гололедицы. Атмосферное давление начнет постепенно снижаться.

Фото: unsplash (Erda Estremera)