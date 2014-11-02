Во вторник температура в Петербурге будет соответствовать началу ноября

Температура воздуха в городе составит +4...+6 градусов.

Во вторник Северная столица окажется под влиянием теплого сектора нового циклонального вихря, центр которого переместится на южные районы Финляндии. В результате в городе установится облачная погода с дождями, местами сопровождающимися мокрым снегом, особенно в Ленинградской области. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в городе составит +4...+6 градусов, в области температура будет колебаться от +1 до +6 градусов.

Юго-восточный ветер усилится до 5-10 м/с. Показатели атмосферного давления снизятся до 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV