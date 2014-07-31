Выходные в Петербурге пройдут под солнцем и лёгким морозцем

В ночь на субботу температура в Петербурге опустится до +1…-1 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какой будет погода в Петербурге и Ленинградской области в ближайшие дни. По его словам, несмотря на ночные заморозки, жителей региона ждут по-осеннему ясные и спокойные выходные.

Если не брать во внимание отрицательные температуры в ночные и утренние часы, то выходные дни по всему нашему региону и в Санкт-Петербурге очень хорошие получаются. Атмосферное давление растёт, погоду будет определять антициклон с небольшим количеством облачности. Поэтому солнечно, тихо и сухо. Александр Колесов, синоптик

В ночь на субботу температура в Петербурге опустится до +1…-1 градуса, а в центре города ожидается лёгкий минус. В Кронштадте сохранится положительная температура. В воскресенье ночью станет холоднее — до -1…-3 градусов, днём воздух прогреется до +5…+7.

По словам Колесова, лишь на побережье Карельского перешейка возможны кратковременные осадки — от Выборга до Зеленогорска может пройти небольшой дождь. В остальной части региона осадков не ожидается.

Ночью в Ленинградской области столбики термометров местами опустятся до -7 градусов, особенно вдали от залива. Антициклон, по прогнозам, сохранится и в начале следующей недели, поэтому погода останется стабильной и преимущественно солнечной.

Фото: Piter.tv