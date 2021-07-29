Поезда на ВСМ Москва – Петербург почти бесшумно будут развивать скорость до 400 км/ч

Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут.

Высокоскоростные поезда на строящейся магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ) будут двигаться со скоростью до 400 км/ч на перегонах и до 200 км/ч в городской черте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные РЖД. Интервал движения в часы пик составит до 10 минут, а суточная интенсивность — до 40 пар поездов в каждом направлении. Общее время в пути между двумя столицами займет 2 часа 15 минут.

"В создании ВСМ задействованы лучшие строительные и инженерные ресурсы страны. Особое внимание уделяется экологии" РЖД

Ранее холдинг заключил контракт с "Уральскими локомотивами" на 12 млрд рублей для поставки первых двух электропоездов. Составы будут состоять из восьми вагонов с возможностью сцепки и предусмотрят четыре класса обслуживания. Протяженность магистрали составит 676 км. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток достигнет 23 млн человек в год. Запуск линии запланирован на 2028 год.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"