  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разыскивается поджигатель коляски в парадной дома в Колпино
Сегодня, 12:55
151
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Разыскивается поджигатель коляски в парадной дома в Колпино

0 0

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители разыскивают поджигателя детской коляски в Колпино. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, пожар случился в парадной дома на улице Танкистов 30 сентября. 

В результате случившегося пострадавших нет, сумма ущерба – 5 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: подросток пытался поджечь локомотив на станции Кушелевка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Фото: Piter.TV 

Теги: колпино, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии