Разыскивается поджигатель коляски в парадной дома в Колпино

Правоохранители разыскивают поджигателя детской коляски в Колпино. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, пожар случился в парадной дома на улице Танкистов 30 сентября.

В результате случившегося пострадавших нет, сумма ущерба – 5 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV