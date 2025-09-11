Росгвардейцы стали применять подводных роботов для обследования Невы

Кроме подразделений морской охраны, обследование акваторий осуществляют бойцы морских групп спецназа ОМОН, СОБР и специальные подразделения Измайловского моторизованного полка.

Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии проинформировала, что сотрудники ведомства начали активно использовать подводных роботов при обследовании аватории Невы и Финского залива.

Капитан первого ранга Юрий Кенидра, возглавляющий морскую службу, подчеркнул, что новые устройства предназначены для тщательного осмотра подводных конструкций, сооружений, кораблей и морского дна. Они оснащены видеокамерами высокого разрешения, мощными осветительными приборами, долговечными батареями и двигателями, позволяющими свободно маневрировать на 360 градусов.

Кенидра уточнил, что такие меры необходимы ввиду значимости Петербурга, где расположено большое количество исторических памятников и регулярно проходят крупные мероприятия, обеспечение безопасности которых является приоритетной задачей Росгвардии.

Кроме подразделений морской охраны, обследование акваторий осуществляют бойцы морских групп спецназа ОМОН, СОБР и специальные подразделения Измайловского моторизованного полка. Во время проверок часто обнаруживаются артиллерийские снаряды и мины периода Великой Отечественной войны.

Ранее мы сообщили о том, что

Видео: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии