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На Разъезжей улице ликвидировали подпольное казино

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В казино во время обыска находились пять игроков, а также организатор нелегального бизнеса, 25-летняя уроженка Белгорода.

В Центральном районе Петербурга полиция ликвидировала подпольное казино. Незаконный бизнес был организован в двухкомнатной квартире дома 43/1 по Разъезжей улице, рассказали в МВД.

Полицейские обнаружили и изъяли: 50 850 рублей,12 игровых процессоров, 5 игровых оптических диска, 2 мобильных телефона, оборудованных для азартных игр.

В казино во время обыска находились пять игроков, а также организатор нелегального бизнеса, 25-летняя уроженка Белгорода. Все участники были доставлены в отдел полиции. Установлено, что незаконная деятельность велась около двух месяцев. Игроки попадали в клуб по предварительному звонку хозяйки заведения.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Видео: МВД

Теги: игры, казино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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