Житель Всеволожска обманом получил жилищный сертификат на 3,7 млн рублей

После этого мужчина приобрел в собственность квартиру.

Во Всеволожске мужчина подозревается в особо крупном мошенничестве с субсидиями. В отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере при получении выплат). Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленобласти.

По данным следствия, подозреваемый, на основании недостоверных сведений, представленных сотрудникам МФЦ, получил государственный жилищный сертификат на приобретение жилого помещения на сумму 3 726 954 рублей. После этого мужчина приобрел в собственность квартиру.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также возмещению причиненного ущерба.

Фото: unsplash (Jakub Żerdzicki)