Подготовка петербургских объектов инженерно-энергетического комплекса к отопительному сезону завершена

Городские службы остаются готовыми приступить к обогреву помещений в любую минуту, невзирая на тёплую погоду.

Подготовка инфраструктуры Санкт-Петербурга к зимнему отопительному сезону прошла успешно, сообщил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.

По словам главы региона, прошедший отопительный сезон завершился без значительных происшествий, а выявленные неполадки оперативно устранялись. Подготовка к следующему сезону стартовала досрочно, ещё в апреле текущего года, благодаря чему полная техническая готовность к подаче тепла была достигнута уже к сентябрю. Городские службы остаются готовыми приступить к обогреву помещений в любую минуту, невзирая на тёплую погоду.

За летний перерыв специалисты провели проверку основных элементов энергосистемы, выполнив испытания на 13 ТЭЦ, 795 котельных, 387 центральных пунктах и 9,6 тыс. км магистральных теплопроводов. Было выявлено около тысячи повреждений, устранение которых предотвратило возможные массовые отключения подачи горячего водоснабжения и отопления зимой.

Александр Беглов отдельно подчеркнул высокую интенсивность модернизации тепловых коммуникаций: ежегодно обновляется примерно 280 км магистралей, а покупка контрольного пакета акций АО "Теплосеть Санкт‑Петербурга" позволила существенно увеличить объемы реконструкции объектов этой компании.

Городскими службами организованы многочисленные тренировки для устранения чрезвычайных ситуаций, сформированы бригады быстрого реагирования и специальные мобильные пункты снабжения теплом и электричеством. Проведение обследования сетей осуществляется современными методами, включая использование вертолетов и дронов для мониторинга протяженности около 6000 км коммуникационных линий.

Главой города отмечено активное внедрение новых технологий, в частности широкое распространение сенсорных устройств и тепловизоров, что повышает надежность функционирования энергокомплекса и экономит природные ресурсы. В настоящий момент установлено более трех с половиной тысяч акустических сенсоров на трубопроводах, чей срок эксплуатации превышает установленные нормы.

