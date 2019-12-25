Более 600 источников тепла в Петербурге готовы к отопительному сезону

Заказчиком работ выступает ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

В преддверии начала отопительного периода в Санкт-Петербурге закончены подготовительные мероприятия по обеспечению готовности всех ключевых объектов тепловой инфраструктуры. Информацию об этом опубликовали в совместном пресс-релизе АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Специалисты АО "ТЭК СПб" выполнили планово-предупредительный ремонт на 256 энергетических установках и 234 центральных тепловых пунктах (ЦТП). До наступления холодного сезона проведены регламентные работы на 613 котлах, 246 теплообменниках и 648 элементах сопутствующего оборудования, включая деаэраторы, экономайзеры и фильтры. Проведена проверка работоспособности примерно 11,5 тысяч измерительных устройств, а также выполнена настройка систем автоматизации.

В сообщении подчеркнули, что диагностика технического состояния была проведена сотрудниками АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" на 90 ЦТП и пяти насосно-перекачивающих станциях (НПС).

В рамках подготовки к зиме после осмотра оборудования на четырех центральных тепловых пунктах оперативно выполнены профилактические работы по техническому обслуживанию водоводяных нагревательных установок. Еще четыре пункта получили обновление частотных преобразователей, обеспечивающих стабилизацию давления в теплотрассах путем плавного управления мощностью насосов, предотвращая гидроудары. Восемь ЦТП оснастили новыми агрегатами насосного типа общим числом 15 единиц.

АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" предварительно проверили готовность сетей, проведя 44 температурных испытания и более 250 гидравлических проверок магистральных теплопроводов. Для дополнительной оценки качества конструкций использовались роботы-трубоинспекторы, обследовавшие свыше 18 км трубопроводов. Эти меры позволили предотвратить возникновение около полутора тысяч возможных повреждений, потенциально угрожавших бесперебойному снабжению теплом жителей и учреждений зимой.

