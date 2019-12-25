Более 15,5 тыс. чернобыльцев получают меры поддержки в Петербурге и Ленобласти

В этом году 26 апреля исполняется 40 лет с момента крупнейшей техногенной катастрофы.

В Петербурге и Ленинградской области более 15,5 тыс. человек, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получают меры поддержки от регионального отделения СФР. К этой категории относятся также 227 жителей, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 102 человека, которые попали под воздействие радиации на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 2 тыс. ветеранов подразделений особого риска.

Государство предоставляет серьезную социальную поддержку тем, кто пострадал от радиации, участвовал в ликвидации последствий или проживал на загрязненных территориях. Это не просто единоразовая помощь, а целая система выплат и льгот. Константин Островский, управляющий отделением СФР по Петербургу и Ленобласти

Кроме того, граждане перечисленных категорий имеют право на досрочное назначение пенсии, установление пенсии по инвалидности, получение двух пенсий и ежемесячной денежной выплаты в зависимости от категории, компенсации на питание и оздоровление и дополнительные отпуска. Вдовам, родителям и другим нетрудоспособным членам семьи ликвидаторов аварии выплачивается пенсия по случаю потери кормильца.

Дополнительная информация доступна по номеру телефона: 8 (800) 100-00-01.

Фото: pxhere